Янник Синнер рассказал, для чего пользуется специальным фиксатором локтя

Янник Синнер рассказал, для чего пользуется специальным фиксатором локтя
Опубликован видеоролик, на котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что пользуется специальным нарукавником не из-за боли в локте, а для лучшей чувствительности удара. Игрока заметили в фиксаторе перед стартом «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Сегодня я впервые надел этот рукав, потому что мне нравится ощущение. Он даёт мне чуть больше стабильности при ударе по мячу. Мне понравилось играть в нём на Уимблдоне. Посмотрим, что будет, когда станет очень жарко или влажно, потому что погода иногда меняется», — приводит слова Синнера Ubitennis.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 5 по 18 августа. Лидер мирового рейтинга Синнер является действующим чемпионом этого турнира. Янник пропускает текущий турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада) на фоне усталости после выступления на Уимблдоне-2025.

