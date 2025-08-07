Ана Иванович: никогда не потеряю страсти к теннису — это больше, чем просто спорт

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович опубликовала пост, в котором высказалась о любви к теннису.

«Я никогда не потеряю страсти к теннису — это больше, чем просто спорт», — написала Иванович на своей странице в социальных сетях.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за футболиста Бастиана Швайнштайгера. По сообщениям СМИ, пара рассталась в этом году.

Помимо титула на Открытом чемпионате Франции — 2008, в активе Иванович финал на Australian Open — 2008. Также она является победительницей 15 турниров WTA в одиночном разряде.