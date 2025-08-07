Скидки
Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-1000 в Монреале

Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-1000 в Монреале
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором сыграют 49-я ракетка мира 27-летняя представительница Японии Наоми Осака и 85-й номер мирового рейтинга 18-летняя канадка Виктория Мбоко.

«В Монреале сегодня так же состоится женский финал Мастерса, где 18-летняя теннисистка Виктория Мбоко из Канады сыграет против Наоми Осаки — после рождения дочери она впервые вышла в финал турнира такой категории. В женском теннисе часто поражения от соперниц намного моложе воспринимаются особенно остро, кажется, что эти «выскочки» ещё ничего не умеют и им просто везёт.

Так думать категорически неправильно, но именно это сидит в голове у многих девушек, именно из-за этого случаются зажимы и глупые ошибки на ровном месте, плюс незнание своей соперницы тоже имеет место быть.
Посмотрим, сможет ли Наоми Осака, победительница ТБШ, бывшая первая ракетка мира, поставить на место канадскую звёздочку, которая на этой неделе удивила абсолютно всех. У Наоми уже было время изучить стиль игры юного дарования за неделю турнира и сделать выводы со своей командой по тактике на финальный матч», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

