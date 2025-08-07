«Это должно было случиться». Алькарас — о первом в карьере поражении в финале ТБШ

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как он воспринял поражение в финале Уимблдона-2025. Испанец впервые в карьере проиграл в финале турнира серии «Большого шлема», уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.
«Проиграть финал турнира «Большого шлема» — это был для меня новый опыт, но к такому нужно быть готовым. Конечно, я никогда не хотел, чтобы это случилось, но я ушёл с корта гордым и счастливым, с улыбкой, понимая, что это должно было случиться, как это бывало со всеми теннисистами в истории.
Мне понадобилось всего несколько часов, чтобы пережить это поражение, ведь я знал, что мне ещё многое предстоит улучшить. Я был только благодарен за то, что имел возможность сыграть в финале Уимблдона. Я ушёл с чувством гордости за то, что сделал», — сказал Алькарас на пресс-конференции «Мастерса» в Цинциннати.
