«Это должно было случиться». Алькарас — о первом в карьере поражении в финале ТБШ

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как он воспринял поражение в финале Уимблдона-2025. Испанец впервые в карьере проиграл в финале турнира серии «Большого шлема», уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Проиграть финал турнира «Большого шлема» — это был для меня новый опыт, но к такому нужно быть готовым. Конечно, я никогда не хотел, чтобы это случилось, но я ушёл с корта гордым и счастливым, с улыбкой, понимая, что это должно было случиться, как это бывало со всеми теннисистами в истории.

Мне понадобилось всего несколько часов, чтобы пережить это поражение, ведь я знал, что мне ещё многое предстоит улучшить. Я был только благодарен за то, что имел возможность сыграть в финале Уимблдона. Я ушёл с чувством гордости за то, что сделал», — сказал Алькарас на пресс-конференции «Мастерса» в Цинциннати.

