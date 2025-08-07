Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает основной до конца сезона-2025

Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает основной до конца сезона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает основной до конца сезона-2025, отметив, что ключевым для него остаётся хорошее психологическое состояние на корте и за его пределами.

«Я очень доволен тем, как всё складывается, и хочу продолжать в том же духе. Есть разные аспекты моей игры, которые я хотел бы улучшить, но сейчас главное — сохранять радость на корте и быть счастливым вне его, наслаждаясь участием в самых важных турнирах мира. Моя цель с этого момента и до конца сезона — вернуть себе первое место в мировом рейтинге», – сказал Алькарас во время пресс-конференции «Мастерса» в Цинциннати.

На момент написания новости Алькарас занимает вторую строчку рейтинга АТР, имея в своём активе 8600 очков. Лидирует итальянский теннисист Янник Синнер (12030 очков).

Материалы по теме
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android