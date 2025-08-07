Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает основной до конца сезона-2025, отметив, что ключевым для него остаётся хорошее психологическое состояние на корте и за его пределами.

«Я очень доволен тем, как всё складывается, и хочу продолжать в том же духе. Есть разные аспекты моей игры, которые я хотел бы улучшить, но сейчас главное — сохранять радость на корте и быть счастливым вне его, наслаждаясь участием в самых важных турнирах мира. Моя цель с этого момента и до конца сезона — вернуть себе первое место в мировом рейтинге», – сказал Алькарас во время пресс-конференции «Мастерса» в Цинциннати.

На момент написания новости Алькарас занимает вторую строчку рейтинга АТР, имея в своём активе 8600 очков. Лидирует итальянский теннисист Янник Синнер (12030 очков).