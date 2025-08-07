Алькарас – о соперничестве с Синнером: посмотрим, куда нас это приведёт

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к соперничеству с итальянцем Янником Синнером, отметив, что впереди их ожидает ещё много лет на развитие противостояния.

«Мы оба добились очень многого за короткое время, и я очень рад тому соперничеству, которое у нас складывается. Думаю, впереди у нас ещё много лет, чтобы развивать его дальше. Пусть люди говорят о нас, я сам об этом особо не думаю, посмотрим, куда нас это приведёт», – сказал Алькарас во время пресс-конференции «Мастерса» в Цинциннати.

К моменту написания новости Алькарас и Синнер провели 14 матчей. В девяти из них победа осталась за испанским теннисистом, однако, в последней очной встрече победу одержал Синнер. Он обыграл Алькараса в финале Уимблдона-2025 со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.