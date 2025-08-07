Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас – о соперничестве с Синнером: посмотрим, куда нас это приведёт

Алькарас – о соперничестве с Синнером: посмотрим, куда нас это приведёт
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к соперничеству с итальянцем Янником Синнером, отметив, что впереди их ожидает ещё много лет на развитие противостояния.

«Мы оба добились очень многого за короткое время, и я очень рад тому соперничеству, которое у нас складывается. Думаю, впереди у нас ещё много лет, чтобы развивать его дальше. Пусть люди говорят о нас, я сам об этом особо не думаю, посмотрим, куда нас это приведёт», – сказал Алькарас во время пресс-конференции «Мастерса» в Цинциннати.

К моменту написания новости Алькарас и Синнер провели 14 матчей. В девяти из них победа осталась за испанским теннисистом, однако, в последней очной встрече победу одержал Синнер. Он обыграл Алькараса в финале Уимблдона-2025 со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Материалы по теме
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android