Бен Шелтон — о своей игре в Торонто: есть много поводов для гордости

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оценил свою игру на «Мастерсе» в Торонто (Канада), отметив, что ему уже удалось одержать две победы подряд над игроками из топ-10 рейтинга АТР. Шелтон вышел в финал турнира, где сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«На этой неделе я увидел в своей игре столько серьёзных улучшений — именно это радует меня больше всего: как я выполняю удары, как мало колеблюсь, как принимаю подачи. Есть много поводов для гордости, а победы над двумя теннисистами из топ-10 подряд — это огромный шаг для меня», — приводит слова Шелтона пресс-служба АТР.

В четвертьфинале «Мастерса» в Торонто Шелтон одержал победу над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (6:3, 6:4), а в полуфинале был сильнее соотечественника Тейлора Фрица (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
