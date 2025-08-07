Бен Шелтон — о своей игре в Торонто: есть много поводов для гордости

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оценил свою игру на «Мастерсе» в Торонто (Канада), отметив, что ему уже удалось одержать две победы подряд над игроками из топ-10 рейтинга АТР. Шелтон вышел в финал турнира, где сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
|1
|2
|3
|
|
«На этой неделе я увидел в своей игре столько серьёзных улучшений — именно это радует меня больше всего: как я выполняю удары, как мало колеблюсь, как принимаю подачи. Есть много поводов для гордости, а победы над двумя теннисистами из топ-10 подряд — это огромный шаг для меня», — приводит слова Шелтона пресс-служба АТР.
В четвертьфинале «Мастерса» в Торонто Шелтон одержал победу над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (6:3, 6:4), а в полуфинале был сильнее соотечественника Тейлора Фрица (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
- 7 августа 2025
-
19:34
-
19:27
-
19:22
-
19:05
-
18:46
-
18:21
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
16:49
-
16:30
-
15:52
-
15:36
-
15:05
-
14:45
-
14:34
-
13:58
-
13:52
-
13:41
-
12:58
-
12:50
-
12:41
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:37
-
10:59
-
10:54
-
10:48
-
10:31
-
09:57
-
09:50
-
09:36
-
08:36
-
08:30