«Я была в бикини и шлёпках». Соболенко — о единственной тренировке после Уимблдона

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как провела время после Уимблдона.

«Должна сказать, я даже не ходила в тренажёрный зал. Провела одну 30-минутную тренировку — ходила в горку. Я была в бикини и шлёпках — чтобы вы понимали, насколько всё было профессионально (улыбается). Но я сделала это на всякий случай, потому что еда была отличной, и я хотела убедиться, что у меня есть немного места.

Однако так было совсем недолго — неделю, дней семь-восемь. Но это были замечательные дни, я так хорошо себя чувствовала. Мне было это очень нужно. Сейчас я ощущаю себя свежей и готовой», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед турниром категории WTA-1000 в Цинциннати.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Напомним, Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартовал на прошлой неделе. Она приняла решение отдохнуть после Уимблдона-2025, на котором дошла до полуфинала.