21-я ракетка мира Артюр Фис снялся с «Мастерса» в Цинциннати

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В основной сетке его заменит соотечественник Артур Казо, занимающий 75-ю строчку в рейтинге ATP.

В этом сезоне Фис не смог принять участие в Уимблдоне. С «Ролан Гаррос» он снялся с матча третьего круга, в котором должен был встретиться с российским теннисистом Андреем Рублёвым. В предыдущем матче на Открытом чемпионате Франции с испанцем Хауме Мунаром Фис испытывал проблемы со спиной. Позднее стало известно, что у французского теннисиста стрессовый перелом позвонка.

На «Мастерсе» в Торонто Фис проиграл в матче втоjрго круга чеху Иржи Легечке (6:3, 4:6, 4:6), а в парном разряде весте с американцем беном шелтоном дошёл до четвертьфинала, с которого снялся.

21-летний Фис — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист одного в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021).