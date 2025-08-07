Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

21-я ракетка мира Артюр Фис снялся с «Мастерса» в Цинциннати

21-я ракетка мира Артюр Фис снялся с «Мастерса» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В основной сетке его заменит соотечественник Артур Казо, занимающий 75-ю строчку в рейтинге ATP.

В этом сезоне Фис не смог принять участие в Уимблдоне. С «Ролан Гаррос» он снялся с матча третьего круга, в котором должен был встретиться с российским теннисистом Андреем Рублёвым. В предыдущем матче на Открытом чемпионате Франции с испанцем Хауме Мунаром Фис испытывал проблемы со спиной. Позднее стало известно, что у французского теннисиста стрессовый перелом позвонка.

На «Мастерсе» в Торонто Фис проиграл в матче втоjрго круга чеху Иржи Легечке (6:3, 4:6, 4:6), а в парном разряде весте с американцем беном шелтоном дошёл до четвертьфинала, с которого снялся.

21-летний Фис — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист одного в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021).

Материалы по теме
Артюр Фис и Бен Шелтон вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android