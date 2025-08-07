«Иногда хочется ответить». Карен Хачанов рассказал, как справляется с хейтом в соцсетях

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как справляется с критикой в свой адрес в интернете и социальных сетях.

— С одной стороны, конечно, когда ты проигрываешь матч, тебе не хочется читать подобные вещи, потому что ты и так старался, проиграл, разочарован – и на всё это ещё сверху читаешь какие-нибудь глупости. Иногда хочется ответить. Но при этом именно этого они и добиваются, они тебя провоцируют. Если ты отвечаешь, значит тебе не всё равно и тебя задело. Так что лучше просто постараться это пережить.

– А вы как с этим справляетесь? Просто выключаете телефон?

– Сейчас – да, и всё. Если хочу что-то посмотреть, то захожу, но стараюсь не открывать комментарии. Моей страницей занимаются моя команда, менеджеры. Но если я хочу зайти, я делаю это сам, и просто стараюсь не обращать внимания ни на что, а смотреть на то, что мне нужно, – сказал Хачанов на пресс-конференции в Торонто.

Сегодня, 7 августа, в полуфинале хардового «Мастерс» в канадском Торонто Карен одержал победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). В финале россиянин сыграет с американцем Беном Шелтоном.