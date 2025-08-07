Мбоко – о полуфинале с Рыбакиной в Монреале: рада, что смогла сохранить самообладание

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала, что стало ключевым моментом, позволившим одержать победу в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), где ей удалось обыграть казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину (1:6, 7:5, 7:6 (7:4)).

«Думаю, главное — это моя способность вернуться в игру в третьем сете. Знаете, после того падения у меня не было лучшего настроя. К тому же, она играла действительно в отличный теннис. Но я рада, что смогла сохранить самообладание и проявить терпение в нужные моменты. И да, я просто очень счастлива, что смогла собраться и отыграться, даже когда, кажется, у неё был матчбол», – сказал Мбоко на пресс-конференции после матча.

В финале турнира в Монреале Мбоко сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.