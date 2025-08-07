Артур Риндеркнеш вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, где сыграет с Руудом
84-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира португальского теннисиста Нуну Боржеша (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Матч продлился 1 час 25 минут. За время игры Артур Риндеркнеш выполнил шесть эйсов, допустил три двойных ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти. Нуну Боржеш сделал две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных в матче.
Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Артур Риндеркнеш сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.
