Артур Риндеркнеш – Нуну Боржеш, результат матча 7 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг Мастерса в Цинциннати

Артур Риндеркнеш вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, где сыграет с Руудом
Комментарии

84-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира португальского теннисиста Нуну Боржеша (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Матч продлился 1 час 25 минут. За время игры Артур Риндеркнеш выполнил шесть эйсов, допустил три двойных ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти. Нуну Боржеш сделал две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных в матче.

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Артур Риндеркнеш сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

