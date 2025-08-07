Жоао Фонсека с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
49-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом поединке турнира китайского теннисиста Бу Юньчаокэтэ (76-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 7:5.
Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|2
|5
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Матч продлился 2 часа 20 минут. За время игры Жоао Фонсека сделал 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок, а также сумел реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Бу Юньчаокэтэ выполнил восемь эйсов за игру, допустив при этом четыре двойные ошибки, и смог реализовать два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Жоао Фонсека сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2025
-
21:13
-
20:40
-
20:30
-
19:34
-
19:27
-
19:22
-
19:05
-
18:46
-
18:21
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
16:49
-
16:30
-
15:52
-
15:36
-
15:05
-
14:45
-
14:34
-
13:58
-
13:52
-
13:41
-
12:58
-
12:50
-
12:41
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:37
-
10:59
-
10:54
-
10:48
-
10:31
-
09:57
-
09:50