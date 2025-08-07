Жоао Фонсека с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

49-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом поединке турнира китайского теннисиста Бу Юньчаокэтэ (76-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 7:5.

Матч продлился 2 часа 20 минут. За время игры Жоао Фонсека сделал 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок, а также сумел реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Бу Юньчаокэтэ выполнил восемь эйсов за игру, допустив при этом четыре двойные ошибки, и смог реализовать два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Жоао Фонсека сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.