Жоао Фонсека – Бу Юньчаокэтэ, результат матча 7 августа 2025, счет 2:1, 1-й круг Мастерса в Цинциннати

Жоао Фонсека с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

49-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом поединке турнира китайского теннисиста Бу Юньчаокэтэ (76-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 7:5.

Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		2 5
         
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Матч продлился 2 часа 20 минут. За время игры Жоао Фонсека сделал 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок, а также сумел реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Бу Юньчаокэтэ выполнил восемь эйсов за игру, допустив при этом четыре двойные ошибки, и смог реализовать два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Жоао Фонсека сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

