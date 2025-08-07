Карен Хачанов — Бен Шелтон: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Торонто
Поделиться
В ночь с 7 на 8 августа в канадском Торонто состоится финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с американцем Беном Шелтоном, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Хачанов и Шелтон провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В марте этого года в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американец одержал победу со счётом 6:3, 7:5.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 2:30 мск.
«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем турнира является австралийский теннисист Александр Попырин.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2025
-
22:47
-
22:42
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:34
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
20:40
-
20:30
-
19:34
-
19:27
-
19:22
-
19:05
-
18:46
-
18:21
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
16:49
-
16:30
-
15:52
-
15:36
-
15:05
-
14:45
-
14:34
-
13:58
-
13:52
-
13:41
-
12:58
-
12:50
-
12:41
-
11:59
-
11:53