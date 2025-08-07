Карен Хачанов — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Торонто

В ночь с 7 на 8 августа в канадском Торонто состоится финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с американцем Беном Шелтоном, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Бен Шелтон, которая начнётся не ранее 2:30 мск.

Хачанов и Шелтон провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В марте этого года в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе американец одержал победу со счётом 6:3, 7:5.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем турнира является австралийский теннисист Александр Попырин.