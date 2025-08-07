Мпетчи Перрикар проиграл 168-й ракетке мира в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

43-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар проиграл в первом круге «Мастерсе» в Цинциннати (США) представителю Гонконга Чаку Ламу Коулману Вону (168-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продлился 57 минут. За время игры Коулман Вон выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Мпетчи Перрикар сделал за игру семь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Цинциннати Чак Лам Коулман Вон сыграет с французским теннисистом Уго Умбером (23-й номер рейтинга АТР).