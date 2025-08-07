Скидки
Джованни Мпетчи Перрикар – Чак Лам Коулман Вон, результат матча 7 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг Мастерса в Цинциннати

Мпетчи Перрикар проиграл 168-й ракетке мира в первом круге «Мастерса» в Цинциннати
43-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар проиграл в первом круге «Мастерсе» в Цинциннати (США) представителю Гонконга Чаку Ламу Коулману Вону (168-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 20:15 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Чак Лам Коулман Вон
Гонконг
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон

Матч продлился 57 минут. За время игры Коулман Вон выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Мпетчи Перрикар сделал за игру семь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Цинциннати Чак Лам Коулман Вон сыграет с французским теннисистом Уго Умбером (23-й номер рейтинга АТР).

