Мпетчи Перрикар проиграл 168-й ракетке мира в первом круге «Мастерса» в Цинциннати
43-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар проиграл в первом круге «Мастерсе» в Цинциннати (США) представителю Гонконга Чаку Ламу Коулману Вону (168-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 20:15 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон
Матч продлился 57 минут. За время игры Коулман Вон выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Мпетчи Перрикар сделал за игру семь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Цинциннати Чак Лам Коулман Вон сыграет с французским теннисистом Уго Умбером (23-й номер рейтинга АТР).
