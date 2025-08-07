Стефанос Циципас получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард от организаторов хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США).

«Для нас большая честь предоставить уайлд-кард игроку такого класса, как Стефанос Циципас. Он обладает опытом мирового уровня, что делает наш и без того захватывающий турнир 2025 года ещё интереснее, и мы с нетерпением ждём его выступления здесь, в Уинстон-Сейлеме», — приводит слова директора Winston Salem Open — 2025 Джефф Райана пресс-служба турнира.

30-летний Циципас впервые примет участие в соревнованиях в Уинстон-Сейлеме. Турнир пройдёт с 17 по 23 августа. Действующим чемпионом Winston Salem Open является итальянский теннисист Лоренцо Сонего.