Мбоко — о возможной победе в Монреале: картина, которую я хотела бы увидеть

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась своими мыслями и эмоциями от предстоящего финала «тысячника» в Монреале (Канада). В финале канадка сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
«Честно говоря, я даже не думала о победе до этого момента. Конечно, у меня есть шанс поднять этот прекрасный трофей. Но впереди ещё один матч, и я стараюсь сосредотачиваться на том, что происходит на конкретном моменте, а не на финале. Хотя, конечно, это картина, которую я хотела бы увидеть. Именно ради этого я и играю», — сказала Мбоко на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Монреале.
Мбоко впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000, став самой молодой теннисисткой —представительницей страны-хозяйки данных соревнований в Открытую эру, добравшейся до решающего матча турнира.
