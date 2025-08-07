Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен состав участников выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии

Определился состав участников на традиционный выставочный турнир с участием шести теннисистов Six Kings Slam, который ежегодно проходит в Саудовской Аравии.

В этом году в турнире примут участие шесть первых номеров рейтинга ATP:

Янник Синнер (Италия); Карлос Алькарас (Испания); Александр Зверев (Германия); Тейлор Фриц (США); Джек Дрэйпер (Dеликобритания); Новак Джокович (Сербия).

«Короли вернулись», — написал в своём аккаунте Турки Аль аш-Шейх, спортивный промоутер из Саудовской Аравии и председатель Главного управления по организации развлечений.

Напомним, в прошлом году победителем турнира Six Kings Slam с рекордным призовым фондом в $ 6 млн стал итальянец Янник Синнер. В матче за третье место Джокович обыграл Надаля со счётом 6:2, 7:6.

В этом году турнир пройдёт в Эр-Рияде с 15 по 18 октября.