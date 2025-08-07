Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен состав участников выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии

Стал известен состав участников выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Определился состав участников на традиционный выставочный турнир с участием шести теннисистов Six Kings Slam, который ежегодно проходит в Саудовской Аравии.

В этом году в турнире примут участие шесть первых номеров рейтинга ATP:

  1. Янник Синнер (Италия);
  2. Карлос Алькарас (Испания);
  3. Александр Зверев (Германия);
  4. Тейлор Фриц (США);
  5. Джек Дрэйпер (Dеликобритания);
  6. Новак Джокович (Сербия).

«Короли вернулись», — написал в своём аккаунте Турки Аль аш-Шейх, спортивный промоутер из Саудовской Аравии и председатель Главного управления по организации развлечений.

Напомним, в прошлом году победителем турнира Six Kings Slam с рекордным призовым фондом в $ 6 млн стал итальянец Янник Синнер. В матче за третье место Джокович обыграл Надаля со счётом 6:2, 7:6.

В этом году турнир пройдёт в Эр-Рияде с 15 по 18 октября.

Материалы по теме
Джокович, звёзды Формулы-1 и парень Соболенко купили футбольный клуб. Зачем им это?
Джокович, звёзды Формулы-1 и парень Соболенко купили футбольный клуб. Зачем им это?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android