Стал известен состав участников выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии

Определился состав участников на традиционный выставочный турнир с участием шести теннисистов Six Kings Slam, который ежегодно проходит в Саудовской Аравии.
В этом году в турнире примут участие шесть первых номеров рейтинга ATP:
- Янник Синнер (Италия);
- Карлос Алькарас (Испания);
- Александр Зверев (Германия);
- Тейлор Фриц (США);
- Джек Дрэйпер (Dеликобритания);
- Новак Джокович (Сербия).
«Короли вернулись», — написал в своём аккаунте Турки Аль аш-Шейх, спортивный промоутер из Саудовской Аравии и председатель Главного управления по организации развлечений.
Напомним, в прошлом году победителем турнира Six Kings Slam с рекордным призовым фондом в $ 6 млн стал итальянец Янник Синнер. В матче за третье место Джокович обыграл Надаля со счётом 6:2, 7:6.
В этом году турнир пройдёт в Эр-Рияде с 15 по 18 октября.