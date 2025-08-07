Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

82-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира чилийца Алехандро Табило (104-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 21:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Матч продлился 1 час 9 минут. За время игры Роман Сафиуллин сделал 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Табило выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Цинциннати Роман Сафиуллин сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Лёгкий старт и реванш за прошлый год? Возможный путь Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати
Лёгкий старт и реванш за прошлый год? Возможный путь Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android