Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
82-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира чилийца Алехандро Табило (104-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Цинциннати (м). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 21:10 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алехандро Табило
А. Табило
Матч продлился 1 час 9 минут. За время игры Роман Сафиуллин сделал 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Табило выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Цинциннати Роман Сафиуллин сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
