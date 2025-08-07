Скидки
Анастасия Потапова –Лаура Зигемунд, результат матча 7 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сыграет со Швёнтек
Комментарии

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче она в двух сетах обыграла 54-го номера мирового рейтинга Лауру Зигемунд из Германии — 6:4, 6:4.

Цинциннати (ж). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 19:50 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Матч продолжался 1 час 42 минуты. Россиянка сделала пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В 1/32 финала «тысячника» в Цинциннати Потапова сыграет с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

Комментарии
