Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сыграет со Швёнтек
44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче она в двух сетах обыграла 54-го номера мирового рейтинга Лауру Зигемунд из Германии — 6:4, 6:4.
Цинциннати (ж). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 19:50 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Матч продолжался 1 час 42 минуты. Россиянка сделала пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В 1/32 финала «тысячника» в Цинциннати Потапова сыграет с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.
