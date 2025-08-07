Новак Джокович совершил конную прогулку с женой и сыном

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович совершил прогулку на лошадях вместе с супругой Еленой и сыном Стефаном.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом конной прогулки легендарного сербского спортсмена и его семьи.

Фото: Соцсети

Новак Джокович и Елена Ристич поженились в 2014 году. Стефан родился в 2014-м, в 2017-м в семье появилась на свет дочь Тара.

Ранее Джокович снялся с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. Далее он выступит на Открытом чемпионате США — 2025. Отметим, после Уимблдона-2025 Джокович не принял участия ни в одном турнире.