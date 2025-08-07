Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович совершил конную прогулку с женой и сыном

Новак Джокович совершил конную прогулку с женой и сыном
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович совершил прогулку на лошадях вместе с супругой Еленой и сыном Стефаном.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом конной прогулки легендарного сербского спортсмена и его семьи.

Фото: Соцсети

Новак Джокович и Елена Ристич поженились в 2014 году. Стефан родился в 2014-м, в 2017-м в семье появилась на свет дочь Тара.

Ранее Джокович снялся с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. Далее он выступит на Открытом чемпионате США — 2025. Отметим, после Уимблдона-2025 Джокович не принял участия ни в одном турнире.

Материалы по теме
Джокович, звёзды Формулы-1 и парень Соболенко купили футбольный клуб. Зачем им это?
Джокович, звёзды Формулы-1 и парень Соболенко купили футбольный клуб. Зачем им это?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android