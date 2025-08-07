Фонсека — о победе в первом круге Цинциннати: верил в себя с самого начала и до конца

49-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека поделился ощущениями после сложной победы в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати над 76-м номером рейтинга китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ (4:6, 6:2, 7:5).
— В первом раунде я всегда немного нервничаю. Сегодня в первом сете у меня не получалось загонять мячи в корт, я немного боролся с собой. Но потом нашёл себя в игре, сделал брейк в начале второго сета и стал чувствовать себя лучше. В третьем сете, при счёте 5:5, у меня появился шанс, и я им воспользовался. Очень доволен тем, как верил в себя с самого начала и до конца матча.
— В тот момент при счёте 5:5, когда ты сделал брейк, ты показал на голову. О чём ты тогда думал?
— Мне было очень тяжело. Я много ошибался, не чувствовал себя на пике. Но держался в игре, верил, что найду шанс, и он появился. У него было 40:30, и он не реализовал хороший форхенд. Потом, на «ровно», он ошибся на простом мяче, а я хорошо сыграл на приёме. Рад, что выдержал. Двигаемся дальше, — сказал Фонсека в интервью на корте после матча.
Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Жоао Фонсека сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
