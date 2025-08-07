Янник Синнер попробовал себя в картинге

Опубликован видеоролик, на котором первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокатился за рулём карта.

Отметим, что в мае его брат предпочёл поехать на гонку на картингах в Имолу (Италия) вместо того, чтобы поддержать Янника на финальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» с испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 1:6).

В данный момент Синнер находится в США, где готовится к старту в хардовом «Мастерсе» в Цинциннати, который проходит с 5 по 18 августа. В своём стартовом матче итальянец сыграет с Даниэлем-Элаи Галаном из Колумбии. Синнер является действующим чемпионом этих соревнований.