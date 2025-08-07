Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер попробовал себя в картинге

Янник Синнер попробовал себя в картинге
Комментарии

Опубликован видеоролик, на котором первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокатился за рулём карта.

Отметим, что в мае его брат предпочёл поехать на гонку на картингах в Имолу (Италия) вместо того, чтобы поддержать Янника на финальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» с испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 1:6).

В данный момент Синнер находится в США, где готовится к старту в хардовом «Мастерсе» в Цинциннати, который проходит с 5 по 18 августа. В своём стартовом матче итальянец сыграет с Даниэлем-Элаи Галаном из Колумбии. Синнер является действующим чемпионом этих соревнований.

Материалы по теме
Фото
Новак Джокович совершил конную прогулку с женой и сыном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android