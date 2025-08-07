Скидки
«Дышать было почти невозможно». Потапова — о погодных условиях во время матча с Зигемунд

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время матча первого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором она обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:4.

— Дышать было почти невозможно. Играть в таких условиях очень тяжело. Последние пару дней — настоящая парилка. Но что поделать, приходится получать удовольствие и от этого тоже. Рада, что удалось победить.

— Что сегодня на корте сработало лучше всего?
— Ледяные полотенца. Ледяные полотенца — это было самое приятное. Как я уже говорила, здесь очень тяжёлые условия. Очень жарко. Мяч летит быстро. Мячи, которые у нас есть, довольно мягкие, и ими трудно управлять. Плюс жара делает контроль ещё сложнее. Корты очень быстрые, и это тоже усложняет задачу. Но да, я понимала: потребуется время, чтобы привыкнуть к этим условиям. Не могу сказать, что уже полностью освоилась, но уверена, что эта победа поможет мне чувствовать себя лучше в следующем матче, — сказала Потапова в студии Tennis Channel.

Во втором круге «тысячника» в Цинциннати Потапова сыграет с полькой Игой Швёнтек.

