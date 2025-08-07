Анастасия Потапова рассказала, какими видами спорта увлекается, кроме тенниса

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, какими видами спорта она любит заниматься, кроме тенниса.

— В прошлом месяце ты занималась вейкбордингом. У тебя был небольшой отдых. Какие ещё виды спорта ты любишь?

— Я бы сказала, что я довольно спортивная девушка. Мне нравится пробовать разные вещи. Люблю гольф, люблю вейксёрфинг — это, наверное, моё главное увлечение. Также нравится верховая езда. У меня даже есть собственная лошадь. Так что да, можно сказать, что я достаточно спортивная.

В целом было здорово. Это была прекрасная неделя отдыха: хорошая еда, пляж, солнце. А ещё этот отдых очень пригодился после травмы, которую я получила. И он очень помог мне, особенно морально и физически, — сказала Потапова в студии Tennis Channel.