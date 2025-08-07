Винус Уильямс проиграла 22-летней теннисистке из Испании на старте турнира в Цинциннати

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В своём стартовом матче она проиграла 51-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 4:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время испанка сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. Винус Уильямс ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Отметим, что Винус Уильямс является обладательницей уайлд-кард на турнир в Цинциннати.
Во втором круге соревнований в Цинциннати Бузас Манейро встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
