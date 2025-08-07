«Я его обожаю, он действительно классный парень». Шелтон — о Карене Хачанове
Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от финального матча «Мастерса» в Торонто (Канада), где ему предстоит бороться за победу на турнире с россиянином Кареном Хачановым.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Он всю эту неделю играет действительно очень, очень хорошо. Мы уже встречались в этом году, это было в Индиан-Уэллсе, тогда получился тяжёлый матч.
Он невероятно стабильный на задней линии, отлично подаёт и настоящий боец. Я его обожаю, он действительно классный парень. С нетерпением жду своей первой возможности сыграть с ним в финале турнира серии «Мастерс», — приводит слова Шелтона The Tennis Gazette.
В 2025 году Хачанов и Шелтон встречались в третьем круге Мастерса в Индиан-Уэлсе (США). Шелтон был сильнее со счётом 6:3, 7:5.
