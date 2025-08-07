Скидки
«Я его обожаю, он действительно классный парень». Шелтон — о Карене Хачанове

Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от финального матча «Мастерса» в Торонто (Канада), где ему предстоит бороться за победу на турнире с россиянином Кареном Хачановым.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Он всю эту неделю играет действительно очень, очень хорошо. Мы уже встречались в этом году, это было в Индиан-Уэллсе, тогда получился тяжёлый матч.

Он невероятно стабильный на задней линии, отлично подаёт и настоящий боец. Я его обожаю, он действительно классный парень. С нетерпением жду своей первой возможности сыграть с ним в финале турнира серии «Мастерс», — приводит слова Шелтона The Tennis Gazette.

В 2025 году Хачанов и Шелтон встречались в третьем круге Мастерса в Индиан-Уэлсе (США). Шелтон был сильнее со счётом 6:3, 7:5.

