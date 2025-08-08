Сарасуа обыграла Путинцеву в Цинциннати и во втором круге сыграет с Рыбакиной

46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (Канада). В первом раунде соревнований она в трёх сетах проиграла мексиканке Ренате Сарасуа (6:3, 4:6, 2:6), занимающей 68-ю строчку рейтинга WTA.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Путинцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и показала 100 %-ную реализацию два брейк-пойнтов (шесть из шести заработанных). На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем матче на турнире в Цинциннати Сарасуа встретится с ещё одной представительницей Казахстана 12-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной.