Теннис

Юлия Путинцева – Рената Сарасуа, результат матча 7 августа 2025, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Сарасуа обыграла Путинцеву в Цинциннати и во втором круге сыграет с Рыбакиной
Комментарии

46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (Канада). В первом раунде соревнований она в трёх сетах проиграла мексиканке Ренате Сарасуа (6:3, 4:6, 2:6), занимающей 68-ю строчку рейтинга WTA.

Цинциннати (ж). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 21:25 МСК
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 2
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Путинцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и показала 100 %-ную реализацию два брейк-пойнтов (шесть из шести заработанных). На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем матче на турнире в Цинциннати Сарасуа встретится с ещё одной представительницей Казахстана 12-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Комментарии
Новости. Теннис
