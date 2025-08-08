Скидки
Медведев рассказал, как провёл время после завершения борьбы на «Мастерсе» в Торонто

Медведев рассказал, как провёл время после завершения борьбы на «Мастерсе» в Торонто
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как провёл время после завершения борьбы на «Мастерсе» в Торонто. Медведев проиграл в матче третьего круга австралийцу Алексею Попырину (7:5, 4:6, 4:6).

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

— Как ты провёл время после Торонто?
— Времени много, когда два таких турнира по две недели, если рано проигрываешь. Один день отдохнул после матча, потом тренировался. Сейчас приехал сюда в Цинциннати в понедельник, по-моему. Тоже тренируюсь, готовлюсь, работаю сильно физически особенно, потому что время есть, чтобы физически быть готовым к тому, что предстоит, — сказал Медведев в интервью «Больше!», размещённом в социальной сети VK.

Медведев принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати. В матче второго круга он встретится с победителем игры между австралийцем Адамом Уолтоном и аргентинским теннисистом Мариано Навоне.

