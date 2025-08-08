Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как провёл время после завершения борьбы на «Мастерсе» в Торонто. Медведев проиграл в матче третьего круга австралийцу Алексею Попырину (7:5, 4:6, 4:6).
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
— Как ты провёл время после Торонто?
— Времени много, когда два таких турнира по две недели, если рано проигрываешь. Один день отдохнул после матча, потом тренировался. Сейчас приехал сюда в Цинциннати в понедельник, по-моему. Тоже тренируюсь, готовлюсь, работаю сильно физически особенно, потому что время есть, чтобы физически быть готовым к тому, что предстоит, — сказал Медведев в интервью «Больше!», размещённом в социальной сети VK.
Медведев принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати. В матче второго круга он встретится с победителем игры между австралийцем Адамом Уолтоном и аргентинским теннисистом Мариано Навоне.
- 8 августа 2025
-
00:33
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 7 августа 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
22:47
-
22:42
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:34
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
20:40
-
20:30
-
19:34
-
19:27
-
19:22
-
19:05
-
18:46
-
18:21
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
16:49
-
16:30
-
15:52
-
15:36
-
15:05