Медведев — о тренировках перед Цинциннати: часто просто с другими теннисистами играешь

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, каким компонентам игры уделяет особое внимание при подготовке к «Мастерсу» в Цинциннати.

— Когда ты начал тренировки здесь, в Цинциннати, над чем вы работали с Жилем Севаром?

— По-разному, но всё равно очень часто время ограничено, несмотря ни на что, и часто просто с другими теннисистами играешь. В основном это всё сводится к тому, что вы подаёте, принимаете, как играете на счёт. Одну тренировку просто отрабатывали подачу. Когда ты вот так, между турнирами, не на своей базе, то что-то прям особенное сделать времени не так много, но продолжаем тренироваться, — сказал Медведев в интервью «Больше!», размещённом в социальной сети VK.

Медведев принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати. В матче второго круга он сыграет с победителем встречи между австралийцем Адамом Уолтоном и аргентинским теннисистом Мариано Навоне.