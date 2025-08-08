Скидки
«Лучше, чем в Индиан-Уэллсе». Медведев — об организации «Мастерса» в Цинциннати

«Лучше, чем в Индиан-Уэллсе». Медведев — об организации «Мастерса» в Цинциннати
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об организации «Мастерса» в Цинциннати (США).

— Многие игроки сказали, что теперь турнир ощущается, как турнир «Большого шлема», ты согласен?
— Да, похоже. Очень похоже на Шанхай — тоже отличные условия, огромный центр, и действительно, как по мне, очень похоже на Шанхай. Если я правильно помню, тот турнир вроде тоже считается пятым «Большим шлемом», или нет, Индиан-Уэллс. Но здесь, наверное, даже сейчас лучше, чем в Индиан-Уэллсе в плане условий. Круто сделали, и всегда приятно, когда турниры, скажем так, стараются для игроков.

У них же есть лицензия, поэтому, в принципе, что бы они ни сделали, если не перебарщивать в худшую сторону, то им ничего не будет. Когда турниры стараются делать что-то хорошее, это всегда приятно, — сказал Медведев в интервью «Больше!», размещённом в социальной сети VK.

