Юлия Путинцева проиграла шестой матч подряд на турнирах WTA

46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева продлила безвыигрышную серию до шести матчей. Сегодня, 7 августа, она в трёх сетах проиграла 68-й ракетке мирамексиканке Ренате Сарасуа (6:3, 4:6, 2:6) в первом круге хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Безвыигрышная серия Путинцевой на турнирах WTA:

18.06.2025. WTA-250. Ноттингем, трава. 1/8 финала: Путинцева — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 1:6, 6:4, 4:6;

22.06.2025. WTA-500. Бад-Хомбург, трава. 1/16 финала: Путинцева — Мария Саккари (Греция) — 5:7, 6:7 (6:8);

30.06.2025. Уимблдон, трава. 1/64 финала: Путинцева — Аманда Анисимова (США) — 0:6, 0:6;

23.07.2025. WTA-500. Вашингтон, хард. 1/16 финала: Путинцева — Наоми Осака (Япония) — 2:6, 5:7;

28.07.2025. WTA-1000. Монреаль, хард. 1/64 финала: Путинцева — Ханьюй Го (Китай) — 3:6, 3:6.

07.08.2025. WTA-1000. Цинциннати, хард. 1/64 финала: Путинцева — Сарасуа —6:3, 4:6, 2:6.

Последнюю победу Путинцева одержала 16 июня в первом круге травяного турнира в Ноттингеме. Она в двух сетах обыграла 665-ю ракетку мира Ханну Клагмен из Великобритании — 6:2, 6:2.