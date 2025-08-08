Юлия Путинцева проиграла шестой матч подряд на турнирах WTA
46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева продлила безвыигрышную серию до шести матчей. Сегодня, 7 августа, она в трёх сетах проиграла 68-й ракетке мирамексиканке Ренате Сарасуа (6:3, 4:6, 2:6) в первом круге хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 1-й круг
07 августа 2025, четверг. 21:25 МСК
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Безвыигрышная серия Путинцевой на турнирах WTA:
- 18.06.2025. WTA-250. Ноттингем, трава. 1/8 финала: Путинцева — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 1:6, 6:4, 4:6;
- 22.06.2025. WTA-500. Бад-Хомбург, трава. 1/16 финала: Путинцева — Мария Саккари (Греция) — 5:7, 6:7 (6:8);
- 30.06.2025. Уимблдон, трава. 1/64 финала: Путинцева — Аманда Анисимова (США) — 0:6, 0:6;
- 23.07.2025. WTA-500. Вашингтон, хард. 1/16 финала: Путинцева — Наоми Осака (Япония) — 2:6, 5:7;
- 28.07.2025. WTA-1000. Монреаль, хард. 1/64 финала: Путинцева — Ханьюй Го (Китай) — 3:6, 3:6.
- 07.08.2025. WTA-1000. Цинциннати, хард. 1/64 финала: Путинцева — Сарасуа —6:3, 4:6, 2:6.
Последнюю победу Путинцева одержала 16 июня в первом круге травяного турнира в Ноттингеме. Она в двух сетах обыграла 665-ю ракетку мира Ханну Клагмен из Великобритании — 6:2, 6:2.
