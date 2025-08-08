Скидки
Медведев — о кортах в Цинциннати: в этом году они чуть медленнее

Медведев — о кортах в Цинциннати: в этом году они чуть медленнее
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о состоянии покрытия кортов «Мастерса» в Цинциннати (США), отметив, что они стали немного медленнее, чем были ранее.

— Корты стали другими или просто другого цвета?
— Они всё равно каждый год здесь меняются. И до этого было, допустим, так, что предыдущие два года они были совершенно другие, чем пять лет назад. В этом году они чуть медленнее, чем были раньше. Наверное, чуть-чуть помедленнее, чем в Торонто, но, в принципе, приятные корты. По крайней мере, на тренировочных играть очень приятно, — сказал Медведев в интервью «Больше!», размещённом в социальной сети VK.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

