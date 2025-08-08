Скидки
Солсбери/Скупски – Кэш/Гласспул, результат матча 8 августа 2025, счёт 1:2, финал парного турнира ATP-1000 в Торонто, Канада

Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул выиграли турнир в Торонто в парном разряде
Комментарии

Завершился финальный матч турнира в Торонто в парном разряде, в котором британцы Джо Солсбери и Нил Скупски встречались с соотечественниками Джулианом Кэшем и Ллойдом Гласспулом. Матч завершился победой Кэша и Гласспула на тай-брейке со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 1:0 (13:11).

Торонто — Парный разряд. Финал
08 августа 2025, пятница. 00:10 МСК
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 11
6 		6 5 1 13
         
Джулиан Кэш
Великобритания
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Великобритания
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Солсбери и Скупски сделали четыре эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один из одного брейк-пойнта. На счету их соперников 15 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, 8 августа в финальном матче турнира в Торонто в одиночном разряде россиянин Карен Хачанов встретится с американцем Беном Шелтоном.

