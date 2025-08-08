Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул выиграли турнир в Торонто в парном разряде

Завершился финальный матч турнира в Торонто в парном разряде, в котором британцы Джо Солсбери и Нил Скупски встречались с соотечественниками Джулианом Кэшем и Ллойдом Гласспулом. Матч завершился победой Кэша и Гласспула на тай-брейке со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 1:0 (13:11).

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Солсбери и Скупски сделали четыре эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один из одного брейк-пойнта. На счету их соперников 15 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, 8 августа в финальном матче турнира в Торонто в одиночном разряде россиянин Карен Хачанов встретится с американцем Беном Шелтоном.