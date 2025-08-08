Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул выиграли турнир в Торонто в парном разряде
Завершился финальный матч турнира в Торонто в парном разряде, в котором британцы Джо Солсбери и Нил Скупски встречались с соотечественниками Джулианом Кэшем и Ллойдом Гласспулом. Матч завершился победой Кэша и Гласспула на тай-брейке со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 1:0 (13:11).
Торонто — Парный разряд. Финал
08 августа 2025, пятница. 00:10 МСК
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 11
|
|6 5
|1 13
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Солсбери и Скупски сделали четыре эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один из одного брейк-пойнта. На счету их соперников 15 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Напомним, 8 августа в финальном матче турнира в Торонто в одиночном разряде россиянин Карен Хачанов встретится с американцем Беном Шелтоном.
