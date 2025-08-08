Виктория Мбоко одолела Наоми Осаку и стала победительницей «тысячника» в Монреале
85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале соревнований Виктория переиграла в трёх сетах 49-й номер в рейтинге японскую спортсменку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
49
Наоми Осака
Н. Осака
Матч продолжался 2 часа 5 минут. Канадская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала восемь из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Для 18-летней Мбоко это первый титул в профессиональной карьере. Благодаря победе в турнире канадка поднимется на 25-ю строчку рейтинга WTA.
