Главная Теннис Новости

18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере

18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере
Комментарии

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко завоевала первый титул в карьере, став победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

В решающем за титул матче соревнований Виктория переиграла в трёх сетах экс-первый номер рейтинга (ныне 49-я) японскую спортсменку Наоми Осаку — 2:6, 6:4, 6:1.

До встречи с Осакой по ходу турнира Мбоко одолела австралийку Кимберли Биррелл, американку Софью Кенин, чешку Мари Боузкову, Кори Гауфф из США, испанку Джессику Бузас Манейро и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.

Виктория Мбоко одолела Наоми Осаку и стала победительницей «тысячника» в Монреале

Перспективные российские теннисистки:

Комментарии
