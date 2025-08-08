18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко завоевала первый титул в карьере, став победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В решающем за титул матче соревнований Виктория переиграла в трёх сетах экс-первый номер рейтинга (ныне 49-я) японскую спортсменку Наоми Осаку — 2:6, 6:4, 6:1.

До встречи с Осакой по ходу турнира Мбоко одолела австралийку Кимберли Биррелл, американку Софью Кенин, чешку Мари Боузкову, Кори Гауфф из США, испанку Джессику Бузас Манейро и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.

