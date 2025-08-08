Скидки
Мбоко повторила достижения Шараповой и Андрееску после победы на турнире в Монреале

Мбоко повторила достижения Шараповой и Андрееску после победы на турнире в Монреале
Комментарии

Канадка Виктория Мбоко стала третьей теннисисткой, выигравшей «тысячник» по уайлд-кард (с 2009 года). Ранее это удавалось россиянке Марии Шараповой (Цинциннати-2011) и представительнице Канады Бьянке Андрееску (Индиан-Уэллс-2019).

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Мбоко выиграла турнир в Монреале. В финале соревнований Виктория переиграла в трёх сетах 49-й номер в рейтинге японскую спортсменку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Канадская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала восемь из девяти брейк-пойнтов.

Для 18-летней Мбоко это первый титул в профессиональной карьере.

Виктория Мбоко одолела Наоми Осаку и стала победительницей «тысячника» в Монреале
