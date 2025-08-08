Мбоко повторила достижения Шараповой и Андрееску после победы на турнире в Монреале

Канадка Виктория Мбоко стала третьей теннисисткой, выигравшей «тысячник» по уайлд-кард (с 2009 года). Ранее это удавалось россиянке Марии Шараповой (Цинциннати-2011) и представительнице Канады Бьянке Андрееску (Индиан-Уэллс-2019).

Мбоко выиграла турнир в Монреале. В финале соревнований Виктория переиграла в трёх сетах 49-й номер в рейтинге японскую спортсменку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Канадская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала восемь из девяти брейк-пойнтов.

Для 18-летней Мбоко это первый титул в профессиональной карьере.