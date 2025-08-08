Карен Хачанов – Бен Шелтон: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Торонто
Поделиться
В эти минуты проходит финальный матч турнира в Торонто (Канада), в котором российский теннисист Карен Хачанов встречается с американцем Беном Шелтоном.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|3
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Российский теннисист выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).
Напомним, в полуфинале турнира Хачанов обыграл немца Александра Зверева, а Шелтон одержал победу над соотечественником Тейлером Фрицем.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн. Победитель соревнований получит 1000 рейтинговых очков и $1,1 млн призовых. Теннисист, занявший второе место, заработает 650 рейтинговых очков и $ 597 тыс. призовых.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2025
-
04:43
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:57
-
03:49
-
03:30
-
03:29
-
03:15
-
02:04
-
00:57
-
00:41
-
00:33
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 7 августа 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
22:47
-
22:42
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:34
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
20:40
-
20:30
-
19:34