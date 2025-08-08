Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов – Бен Шелтон: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Торонто

Карен Хачанов – Бен Шелтон: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Торонто
Комментарии

В эти минуты проходит финальный матч турнира в Торонто (Канада), в котором российский теннисист Карен Хачанов встречается с американцем Беном Шелтоном.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 5 		6 3
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Российский теннисист выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).

Напомним, в полуфинале турнира Хачанов обыграл немца Александра Зверева, а Шелтон одержал победу над соотечественником Тейлером Фрицем.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн. Победитель соревнований получит 1000 рейтинговых очков и $1,1 млн призовых. Теннисист, занявший второе место, заработает 650 рейтинговых очков и $ 597 тыс. призовых.

Материалы по теме
Хачанов потерял сет в битве за титул в Торонто — 1:1! Американец прибавляет. LIVE!
Live
Хачанов потерял сет в битве за титул в Торонто — 1:1! Американец прибавляет. LIVE!
Сетка турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android