Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мбоко — самая молодая теннисистка в XXI веке, обыгравшая на одном турнире 4 чемпионок ТБШ

Мбоко — самая молодая теннисистка в XXI веке, обыгравшая на одном турнире 4 чемпионок ТБШ
Комментарии

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко завоевала титул чемпионки турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, при этом установив редчайшее достижение.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Мбоко стала молодой теннисисткой в XXI веке, обыгравшей четырёх чемпионок турниров «Большого шлема» в рамках одного соревнования. Младше канадки за всю современную историю тенниса была только Серена Уильямс на US Open-1999.

Напомним, по ходу турнира Виктория одолела таких чемпионок ТБШ, как Софья Кенин, Кори Гауфф, Елена Рыбакину и Наоми Осака. В решающем матче за титул канадка была сильнее японской теннисистки, взяв верх в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:1.

Материалы по теме
18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере

Российский теннис на Олимпиадах:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android