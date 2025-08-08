Мбоко — самая молодая теннисистка в XXI веке, обыгравшая на одном турнире 4 чемпионок ТБШ
85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко завоевала титул чемпионки турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, при этом установив редчайшее достижение.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
49
Наоми Осака
Н. Осака
Мбоко стала молодой теннисисткой в XXI веке, обыгравшей четырёх чемпионок турниров «Большого шлема» в рамках одного соревнования. Младше канадки за всю современную историю тенниса была только Серена Уильямс на US Open-1999.
Напомним, по ходу турнира Виктория одолела таких чемпионок ТБШ, как Софья Кенин, Кори Гауфф, Елена Рыбакину и Наоми Осака. В решающем матче за титул канадка была сильнее японской теннисистки, взяв верх в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:1.
