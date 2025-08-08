Мбоко — самая молодая теннисистка в XXI веке, обыгравшая на одном турнире 4 чемпионок ТБШ

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко завоевала титул чемпионки турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, при этом установив редчайшее достижение.

Мбоко стала молодой теннисисткой в XXI веке, обыгравшей четырёх чемпионок турниров «Большого шлема» в рамках одного соревнования. Младше канадки за всю современную историю тенниса была только Серена Уильямс на US Open-1999.

Напомним, по ходу турнира Виктория одолела таких чемпионок ТБШ, как Софья Кенин, Кори Гауфф, Елена Рыбакину и Наоми Осака. В решающем матче за титул канадка была сильнее японской теннисистки, взяв верх в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:1.

