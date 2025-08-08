18-летняя Мбоко обратилась к Наоми Осаке после своей победы на турнире в Монреале

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко обратилась к своей сопернице представительнице Японии Наоми Осаке после завоевания титула на турнире серии WTA-1000 в Монреале (Канада).

«Хочу поблагодарить Наоми за невероятный матч. Я всегда восхищалась тобою! Наблюдаю за твоими выступлениями в туре с момента, когда была ещё совсем маленькой. Здорово играть с такой потрясающей теннисисткой, как ты», — сказала Мбоко в интервью на корте.

Напомним, титул Мбоко стал первым в её карьере. В решающем матче она победила Осаку в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

