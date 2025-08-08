«Не хочу отнимать у вас много времени». Осака – после поражения от Мбоко в финале Монреаля

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в финале турнира в Монреале (Канада) от представительницы Канады Виктории Мбоко.

«Я не хочу отнимать у вас слишком много времени. Просто скажу спасибо всем. Спасибо моей команде, юным болл-боям, организаторам и волонтёрам. Надеюсь, у вас был хороший вечер», — сказала Осака в интервью на корте после матча.

85-я ракетка мира 18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по «уалд-кард». Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.

Благодаря победе в турнире канадка поднимется на 25-ю строчку рейтинга WTA.