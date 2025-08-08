«Не хочу отнимать у вас много времени». Осака – после поражения от Мбоко в финале Монреаля
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в финале турнира в Монреале (Канада) от представительницы Канады Виктории Мбоко.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
49
Наоми Осака
Н. Осака
«Я не хочу отнимать у вас слишком много времени. Просто скажу спасибо всем. Спасибо моей команде, юным болл-боям, организаторам и волонтёрам. Надеюсь, у вас был хороший вечер», — сказала Осака в интервью на корте после матча.
85-я ракетка мира 18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по «уалд-кард». Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.
Благодаря победе в турнире канадка поднимется на 25-ю строчку рейтинга WTA.
