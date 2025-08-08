Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не хочу отнимать у вас много времени». Осака – после поражения от Мбоко в финале Монреаля

«Не хочу отнимать у вас много времени». Осака – после поражения от Мбоко в финале Монреаля
Комментарии

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в финале турнира в Монреале (Канада) от представительницы Канады Виктории Мбоко.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я не хочу отнимать у вас слишком много времени. Просто скажу спасибо всем. Спасибо моей команде, юным болл-боям, организаторам и волонтёрам. Надеюсь, у вас был хороший вечер», — сказала Осака в интервью на корте после матча.

85-я ракетка мира 18-летняя Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по «уалд-кард». Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.

Благодаря победе в турнире канадка поднимется на 25-ю строчку рейтинга WTA.

Материалы по теме
Виктория Мбоко одолела Наоми Осаку и стала победительницей «тысячника» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android