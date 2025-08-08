Мбоко стала второй самой низкорейтинговой теннисисткой в истории, выигравшей «тысячник»

18-летняя представительница Канады Виктория Мбоко выиграла титул на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале, тем самым установив редчайшее достижение в истории этого спорта.

Мбоко, находящаяся на 85-й строчке в рейтинге WTA, стала второй самой низкорейтинговой теннисисткой, выигравшей «тысячник». Ниже была только четырёхкратная победительница ТБШ бельгийка Ким Клейстерс, выигравшая соревнования в американском Индиан-Уэллсе в 2005 году в качестве 133-й ракетки мира.

Напомним, в решающем матче соревнований Мбоко была сильнее экс-первой ракетки мира, а ныне 49-й в рейтинге, японской теннисистки Наоми Осаки. Встреча завершилась в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:1.

