Теннис

Мбоко стала второй самой низкорейтинговой теннисисткой в истории, выигравшей «тысячник»

Комментарии

18-летняя представительница Канады Виктория Мбоко выиграла титул на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале, тем самым установив редчайшее достижение в истории этого спорта.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Мбоко, находящаяся на 85-й строчке в рейтинге WTA, стала второй самой низкорейтинговой теннисисткой, выигравшей «тысячник». Ниже была только четырёхкратная победительница ТБШ бельгийка Ким Клейстерс, выигравшая соревнования в американском Индиан-Уэллсе в 2005 году в качестве 133-й ракетки мира.

Напомним, в решающем матче соревнований Мбоко была сильнее экс-первой ракетки мира, а ныне 49-й в рейтинге, японской теннисистки Наоми Осаки. Встреча завершилась в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:1.

Мбоко — самая молодая теннисистка в XXI веке, обыгравшая на одном турнире 4 чемпионок ТБШ

Непобитые рекорды в спорте:

Комментарии
