Виктория Мбоко поднимется на 60 позиций в рейтинге после победы на «тысячнике» в Монреале

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко, находящаяся в необновлённом рейтинге WTA на 85-й строчке, поднимется на 60 позиций после победы на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
По итогам соревнований, где Мбоко завоевала первый титул в своей карьере, канадка набрала 999 очков. Таким образом, в обновлённом рейтинге в её активе будет 1835 баллов, что соответствует 25-й позиции в рейтинге. Это самое высокое место в её карьере.
Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Виктория была сильнее известной японской спортсменки, бывшей первой ракетки мира (ныне 49-я в рейтинге) Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Отметим, Осака, в свою очередь, поднимется на 24-ю строчку. Теперь на её счету будет 1864 очка (+ 650 за турнир в Монреале).
Теннисист с наибольшим числом трофеев:
- 8 августа 2025
-
04:43
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:57
-
03:49
-
03:30
-
03:29
-
03:15
-
02:04
-
00:57
-
00:41
-
00:33
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 7 августа 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
22:47
-
22:42
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:34
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
20:40
-
20:30
-
19:34