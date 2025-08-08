Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко поднимется на 60 позиций в рейтинге после победы на «тысячнике» в Монреале

Виктория Мбоко поднимется на 60 позиций в рейтинге после победы на «тысячнике» в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко, находящаяся в необновлённом рейтинге WTA на 85-й строчке, поднимется на 60 позиций после победы на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

По итогам соревнований, где Мбоко завоевала первый титул в своей карьере, канадка набрала 999 очков. Таким образом, в обновлённом рейтинге в её активе будет 1835 баллов, что соответствует 25-й позиции в рейтинге. Это самое высокое место в её карьере.

Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Виктория была сильнее известной японской спортсменки, бывшей первой ракетки мира (ныне 49-я в рейтинге) Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Отметим, Осака, в свою очередь, поднимется на 24-ю строчку. Теперь на её счету будет 1864 очка (+ 650 за турнир в Монреале).

Материалы по теме
Мбоко стала второй самой низкорейтинговой теннисисткой в истории, выигравшей «тысячник»

Теннисист с наибольшим числом трофеев:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android