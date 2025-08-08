Виктория Мбоко поднимется на 60 позиций в рейтинге после победы на «тысячнике» в Монреале

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко, находящаяся в необновлённом рейтинге WTA на 85-й строчке, поднимется на 60 позиций после победы на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

По итогам соревнований, где Мбоко завоевала первый титул в своей карьере, канадка набрала 999 очков. Таким образом, в обновлённом рейтинге в её активе будет 1835 баллов, что соответствует 25-й позиции в рейтинге. Это самое высокое место в её карьере.

Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Виктория была сильнее известной японской спортсменки, бывшей первой ракетки мира (ныне 49-я в рейтинге) Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Отметим, Осака, в свою очередь, поднимется на 24-ю строчку. Теперь на её счету будет 1864 очка (+ 650 за турнир в Монреале).

