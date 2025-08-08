Карен Хачанов – Бен Шелтон: американец сравнял счёт в финале турнира в Торонто

В эти минуты проходит финальный матч турнира в Торонто (Канада), в котором российский теннисист Карен Хачанов встречается с американцем Беном Шелтоном.

Бен Шелтон сравнял счёт в матче, выиграв второй сет со счётом 6:4. Первый сет со счётом 7:6 (7:5) забрал россиянин.

Напомним, в полуфинале турнира Хачанов обыграл немца Александра Зверева, а Шелтон одержал победу над соотечественником Тейлером Фрицем.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,1 млн. Победитель соревнований получит 1000 рейтинговых очков и $1,1 млн призовых. Теннисист, занявший второе место, заработает 650 рейтинговых очков и $ 597 тыс. призовых.