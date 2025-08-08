Виктория Мбоко одержала восьмую победу в карьере над теннисисткой топ-50

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко, находящаяся в необновлённом рейтинге WTA на 85-й строчке, одержала восьмую победу в карьере над теннисисткой топ-50. Ранее Мбоко выиграла турнир категории WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв, в том числе, Рыбакину, Гауфф, Боузкову, Кенин и Осаку.

Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Виктория была сильнее известной японской спортсменки, бывшей первой ракетки мира (ныне 49-я в рейтинге) Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Канадская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала восемь из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Для 18-летней Мбоко это первый титул в профессиональной карьере. Благодаря победе в турнире канадка поднимется на 25-ю строчку рейтинга WTA.