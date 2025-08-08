Бен Шелтон обыграл Карена Хачанова и завоевал титул серии «Мастерс» в Торонто

В ночь с 7 на 8 августа прошёл финальный матч турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за титул 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретился с седьмым номером рейтинга представителем США Беном Шелтоном. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Хачанов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шелтона 16 подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом, Бен Шелтон стал чемпионом «Мастерса» в Торонто. Американец завоевал завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере.

