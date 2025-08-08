Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Бен Шелтон, результат матча 8 августа 2025, счёт 1:2, финал турнира ATP-1000 в Торонто

Бен Шелтон обыграл Карена Хачанова и завоевал титул серии «Мастерс» в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 августа прошёл финальный матч турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за титул 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретился с седьмым номером рейтинга представителем США Беном Шелтоном. Игра завершилась победой Шелтона в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Хачанов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шелтона 16 подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом, Бен Шелтон стал чемпионом «Мастерса» в Торонто. Американец завоевал завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере.

Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Карен Хачанов – Бен Шелтон: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Торонто
Карен Хачанов – Бен Шелтон: американец сравнял счёт в финале турнира в Торонто

Самый богатый теннисист из России:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android