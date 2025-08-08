Шелтон обойдёт Джоковича в рейтинге и впервые станет шестой ракеткой мира

Седьмая ракетка мира представитель США Бен Шелтон после победы на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) поднимется на одну позицию в рейтинге и обойдёт легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича.

По итогам турнира Шелтон набрал 800 очков и теперь в его активе 4320 очков. Таким образом, 22-летний американец впервые в карьере станет шестой ракеткой мира. У идущего теперь на седьмом месте Джоковича 4130 баллов.

Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Бен была сильнее российского спортсмена Карена Хачанова (16) со счётом 6:7, 6:4, 6:7. Отметим, Хачанов, в свою очередь, поднимется на 12-ю строчку и станет второй ракеткой России. Теперь на его счету будет 3190 очков (+ 600 за турнир в Торонто).

