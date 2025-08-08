Скидки
Виктория Мбоко повторила достижение Моники Селеш, выиграв турнир в Монреале по уайлд-кард

Виктория Мбоко повторила достижение Моники Селеш, выиграв турнир в Монреале по уайлд-кард
18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко, находящаяся в необновлённом рейтинге WTA на 85-й строчке, повторила достижение Моники Селеш, выиграв турнир в Монреале по уайлд-кард. Селеш впервые одержала победу в Монреале в 1995 году.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале соревнований Виктория переиграла в трёх сетах 49-й номер в рейтинге японскую спортсменку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Канадская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала восемь из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Для 18-летней Мбоко это первый титул в профессиональной карьере.

