Виктория Мбоко повторила достижение Моники Селеш, выиграв турнир в Монреале по уайлд-кард

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко, находящаяся в необновлённом рейтинге WTA на 85-й строчке, повторила достижение Моники Селеш, выиграв турнир в Монреале по уайлд-кард. Селеш впервые одержала победу в Монреале в 1995 году.

85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале соревнований Виктория переиграла в трёх сетах 49-й номер в рейтинге японскую спортсменку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Канадская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала восемь из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Для 18-летней Мбоко это первый титул в профессиональной карьере.