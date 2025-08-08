Карен Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира

Российский теннисист Карен Хачанов после поражения в финале турнира серии ATP-1000 в Торонто (Канада) поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в решающем матче соревнований Карен уступил американцу Бену Шелтону (7) со счётом 7:6, 4:6, 6:7.

До старта соревнований 29-летний россиянин занимал 16-ю позицию. Всего на турнире Карен завоевал 600 очков и теперь в его активе будет 3190 баллов. Таким образом, Хачанов обойдёт соотечественника Даниила Медведева, норвежца Каспера Рууда и американца Фрэнсиса Тиафо и впервые с августа 2023 года поднимется так высоко в рейтинге.

Отметим, Хачанов станет второй ракеткой России. Первым остаётся Андрей Рублёв, который будет 10-м по итогам соревнований в Торонто. Медведев — 15-й.

