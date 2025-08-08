Карен Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира

Российский теннисист Карен Хачанов после поражения в финале турнира серии ATP-1000 в Торонто (Канада) поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в решающем матче соревнований Карен уступил американцу Бену Шелтону (7) со счётом 7:6, 4:6, 6:7.
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
До старта соревнований 29-летний россиянин занимал 16-ю позицию. Всего на турнире Карен завоевал 600 очков и теперь в его активе будет 3190 баллов. Таким образом, Хачанов обойдёт соотечественника Даниила Медведева, норвежца Каспера Рууда и американца Фрэнсиса Тиафо и впервые с августа 2023 года поднимется так высоко в рейтинге.
Отметим, Хачанов станет второй ракеткой России. Первым остаётся Андрей Рублёв, который будет 10-м по итогам соревнований в Торонто. Медведев — 15-й.
Главные трофеи российского тенниса:
- 8 августа 2025
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:18
-
06:00
-
05:52
-
05:51
-
05:45
-
05:33
-
05:25
-
04:43
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:57
-
03:49
-
03:30
-
03:29
-
03:15
-
02:04
-
00:57
-
00:41
-
00:33
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 7 августа 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
22:47
-
22:42